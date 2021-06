Si el Marroc necessitava una excusa per mantenir la crisi diplomàtica relacionada amb el líder del Front Polisario, Brahim Ghali, ja la té. El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va rebutjar ahir imposar-li cap mesura cautelar, en no apreciar que els querellants hagin aportat «elements ni tan sols indiciaris que avalin l’existència de prou motius per creure’l responsable de cap delicte».

Davant el jutge, Ghali va negar amb contundència els delictes de genocidi, lesa humanitat i tortures que li atribueixen en les querelles un dissident marroquí i l’Associació Sahrauí per a la Defensa dels Drets Humans (Asadeh). Ghali va afirmar que les acusacions es deuen a motius polítics contra el poble sahrauí. El seu advocat, Manuel Ollé, un habitual dels procediments de justícia universal, en què sol exercir l’acusació, va anunciar que demanarà que se’ls condemni a costes per mala fe processal.

El fiscal de l’Audiència Nacional Pedro Martínez Torrijos no va demanar mesures cautelars per a Ghali. La seva posició contrasta amb la de les acusacions personades, que van demanar al titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 que decreti el seu ingrés a presó incondicional.