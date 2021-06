El líder del Front Polisario Brahim Ghali ha deixat l'hospital de Navarra on rebia tractament per la covid cap a dos quarts de deu de la nit, segons han informat diversos mitjans i han confirmat a l'ACN fonts del govern espanyol. Ghali, motiu principal del xoc diplomàtic dels darrers dies entre el règim marroquí i el govern espanyol, ha abandonat el centre hospitalari en ambulància i s'ha adreçat a l'aeroport de Pamplona, on està previst que agafi un vol probablement en direcció a Algèria. El líder sahrauí ha declarat aquest dimarts de forma telemàtica davant del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que no ha ordenat cap mesura cautelar contra ell. Així, Ghali no tenia cap impediment per abandonar el país en el moment que volgués.

Fonts del Ministeri d'Exteriors han subratllat que Ghali va arribar a Espanya "en situació crítica" i que va ser acollit "per raons humanitàries". Han afegit que ara marxa perquè no se li ha restringit la llibertat de moviments després de declarar en una causa contra ell per genocidi, tortura i lesa humanitat. Probablement abandonarà Espanya a bord d'un avió civil amb "la documentació al seu nou amb la qual va entrar" a l'Estat.

Les mateixes fonts han indicat que les autoritats marroquines, a través dels "canals diplomàtics", han estat informades de la sortida de Ghali d'Espanya.

Cal recordar que la notícia de l'ingrés del líder del Front Polisario a l'hospital navarrès va motivar que el règim de Mohamed VI obrís les fronteres de Ceuta i deixés passar prop de 10.000 persones a Espanya en pocs dies.El govern espanyol i el marroquí estan immersos des d'aleshores en una crisi diplomàtica que ha dut el règim africà a exigir a l'europeu que declari la sobirania marroquina sobre el Sàhara.