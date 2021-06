El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que ha fet una "sacsejada" al Govern. "És imprescindible que l'estructura del Govern respongui a les necessitats del país. Si hem de sacsejar el país, el primer que hem de fer és sacsejar el Govern", ha argumentat en la seva compareixença al ple del Parlament per explicar l'estructura del nou executiu. Aragonès ha promès governar per a tothom "sense cap exclusió" i ha posat en valor "el treball d'equip". Es tracta, segons el president, d'obrir una "nova etapa" per superar la crisi de la covid, transformar el model productiu i abordar la urgent resolució del conflicte polític amb l'Estat. En aquest sentit, ha refermat que defensarà "a tot arreu" l'amnistia i l'autodeterminació.