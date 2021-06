El Govern ha ampliat l’horari d’obertura de bars i restaurants, que a partir de demà podran obrir fins a la una de la matinada, una hora més tard del permès actualment. El Procicat va anunciar ahir noves relaxacions de les mesures de control de la COVID-19 que entren en vigor demà, entre les quals destaca l’ampliació d’horari fins a la una de la matinada no només de la restauració, sinó també d’activitats culturals, esportives, botigues de conveniència i comerços annexos a gasolineres.

Els espectacles culturals i les competicions esportives que es desenvolupin a l’aire lliure o a instal·lacions amb un aforament autoritzat superior a 15.000 persones podran tenir un nombre màxim d’assistents equivalent al 20% de l’aforament, amb un màxim de 3.000 seients preassignats i amb mesures per garantir el flux de persones sense aglomeracions.

Permesos els pícnics

També autoritza de nou fer pícnic, sempre que tingui lloc en espais públics habilitats i sense superar les 10 persones, ja que continua vigent la limitació de reunió. Així mateix, puja del 50% al 70% l’aforament a locals de venda al detall i a les zones comunes i de pas dels recintes comercials, i es permet l’ús de zones infantils i ludoteques d’aquests centres.

El Procicat modifica altres aforaments: puja al 70% el de mercats no sedentaris, al 50% el de parcs d’atraccions i al 70% en activitats relacionades amb el joc, amb un màxim de 500 persones o 1.000 amb ventilació reforçada. Finalment, queda eliminada la restricció en l’ocupació de vehicles de transport públic fins a nou places (actualment, el màxim eren sis persones).

Aquesta mesura va ser anunciada pel Procicat només un dia després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimés reobrir de manera urgent els locals d’oci nocturn, com havia demanat la patronal del sector en un recurs, almenys fins que no es resolgui en ferm la qüestió el pròxim 7 de juny. La sentència de l’alt tribunal també manté tancats els bars musicals, discoteques, sales de ball i de festes amb espectacle i karaokes fins a la mateixa data.

D’altra banda, la Declaració d’Actuacions Coordinades (DAC) aprovada ahir al Consell Interterritorial de Salut delega en les comunitats autonomes la decisió sobre l’obertura dels locals d’oci nocturn en aquells territoris que estiguin en risc mitjà, és a dir, amb una incidència acumulada per sobre dels 50 casos de COVID-19 per cada 100.000 habitants a 14 dies. És el cas de Catalunya, que presenta una incidència acumulada de 110 casos. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va avançar que les zones amb risc nul o baix (amb 50 casos o per sota) podran obrir fins a les dues, horari ampliable fins a les tres. Paral·lelament, la DAC inclou com a complement la mesura per a les zones de risc mitjà.