Els Estats Units han posat fi formalment a la política migratòria de l’era de Donald Trump, que va obligar desenes de milers de sol·licitants d’asil centreamericans a esperar a Mèxic els casos judicials dels Estats Units, segons fonts del Departament de Seguretat Nacional (DHS).

L’administració del president Joe Biden va aturar el programa, conegut com els Protocols de Protecció al Migrant (MPP), poc després que assumís el càrrec el 20 de gener. Des d’aleshores, més d’11.000 migrants inscrits en ell han pogut entrar als Estats Units per aconseguir sol·licituds d’asil, va explicar un funcionari del DHS.

Biden ha revertit moltes de les polítiques d’immigració restrictives del seu antecessor, un republicà, recordant que Trump no va complir amb les lleis d’asil dels Estats Units. Els republicans han criticat les accions de Biden, inclosa la fi del programa MPP, dient que va suposar un augment en les arribades de migrants a la frontera entre els Estats Units i Mèxic en els últims mesos.

En una ordre executiva del 2 de febrer, el president dels EUA va demanar a les agències nord-americanes que revisessin el programa MPP i consideressin si l’havien de tancar.

Biden protegeix l’Àrtic

Paral·lelament, el més extens dels santuaris naturals dels Estats Units tornarà a ser vedat tancat a l’explotació d’hidrocarburs, almenys fins que torni a canviar la Casa Blanca de color polític. L’Administració de Joe Biden ha suspès les licitacions concedides pel seu predecessor per extreure gas natural i petroli del Refugi Natural de Vida Silvestre de l’Àrtic, un immens paratge situat al nord d’Alaska i conegut per la seva extraordinària biodiversitat. La decisió del líder demòcrata deixa en suspens l’obertura del parc a la indústria petroliera, adoptada per Trump en els últims mesos del seu mandat, i servirà per fer callar algunes crítiques dels ecologistes a la seva gestió.

Biden està afrontant amb prudència l’objectiu d’allunyar el país dels combustibles fòssils per combatre el canvi climàtic i assolir les emissions neutres el 2050. Si bé ha reintegrat els EUA en l’Acord sobre el Clima de París i va prohibir, poc després d’arribar al poder, la concessió de noves llicències per extreure hidrocarburs en els predis federals, tot sembla indicar que està intentant també acontentar alguns republicans moderats als quals podria necessitar políticament en el futur. El seu Departament de Justícia va defensar recentment en els tribunals l’anomenat Projecte Willow, un pla multimilionari aprovat per Trump per extreure 100.000 barrils diaris de cru durant els propers 30 anys a l’extrem més septentrional d’Alaska. Una decisió que s’ha interpretat com un gest cap a Lisa Murkowski, una de les senadores rivals més proclius als pactes bipartidistes.

La seva Administració revocarà la dotzena de llicències concedides fins ara a l’Àrtic, després que més de cinc milions d’hectàrees de parc natural sortissin a subhasta al gener. Aquella licitació va generar menys interès de l’esperat, ja que només es van vendre 11 licitacions.