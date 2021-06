El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha descartat aquest dijous que el govern català aprovi un pressupost per 2021 per la via de la tramitació urgent, tal com li ha reclamat la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero: "Farem els pressupostos de 2022", li ha dit.

"Un pressupost requereix temps, negociació i fer-ho bé", ha argumentat durant una interpel·lació al Parlament.

En aquest sentit, Giró ha anunciat que la setmana que ve contactarà amb la resta de grups parlamentaris per començar a treballar en els comptes de l'any que ve.

Aquests pressupostos, ha explicat, buscaran "una prosperitat compartida" que faci compatible el creixement de l'economia amb la protecció social i mediambiental.

Durant el seu torn, la diputada socialista ha recordat que els pressupostos de 2020, que es van aprovar en plena pandèmia, es van tramitar "en amb prou feines dos mesos" i que, després de la seva aprovació, el Govern va admetre que eren insuficients per atendre les necessitats sobrevingudes per la covid-19.

Ara, Romero lamenta que el govern català deixi passar el 2021 en pròrroga: "Podríem tenir un pressupost abans d'estiu, és qüestió de voluntat", ha sentenciat.

Malgrat aquestes discrepàncies, Giró i Romero han mostrat bona sintonia en les formes durant el seu primer cara a cara, i tots dos s'han agraït mútuament el to.

També han coincidit en la necessitat que Catalunya disposi de més finançament: Romero ha tendit la mà per anar a negociar millores amb el Govern i Giró ha recollit el guant demanant al PSC que ajudi a la Generalitat a "reconduir" el dèficit fiscal i d'inversions.

En relació amb aquest últim punt, el conseller ha llançat un missatge a les entitats del món econòmic i empresarial que ahir van organitzar un acte conjunt a favor de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat.

Aquesta força, ha suggerit, també s'hauria d'aprofitar per reclamar que s'acabi amb el dèficit fiscal i d'inversions que "llastra" el potencial de creixement de l'economia catalana.