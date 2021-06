Part de la façana de l'hotel Nou Madrid ha començat a cremar a mitja tarda d'aquest dijous, provocant una impressionant columna de fum i foc visible des de diversos punts de Madrid, encara que no hi ha ferits, han informat a Europa Press fonts policials.

L'hotel Nou Madrid està situat al carrer Bausá número 27 de Madrid, a la zona de Pius XII, al costat de la M-30, al districte de Ciutat Lineal. Fins al lloc s'han acostat de moment 15 dotacions de Bombers de l'Ajuntament de Madrid, 9 equips del Samur-Protecció Civil en preventiu i patrulles de la Policia Municipal i Nacional, ha detallat una portaveu d'Emergències Madrid.

De moment no hi ha danys personals, encara que sí que són apreciables els materials. Això sí, els sanitaris han atès algunes persones per crisis d'ansietat a alguna lleu intoxicació.

Segons les primeres hipòtesis, el foc s'hauria originat al voltant de dos quart de set de la tarda en una terrassa d'una de les habitacions de baix, ha seguit per la façana i ja pujat cap al terrat i també a algunes plantes posteriors. Han caigut trossos al carrer i a un institut pròxim, per la qual cosa s'ha tallat la zona per a evitar danys.

Els bombers han desallotjat l'hotel, en el qual hi havia unes 200 persones, de forma ordenada i sense ferits. A les 19.40 hores la columna de fum ja va minvant pel seu treball. Els agents han tallat a continuació la M-30 en aquest punt, per la qual cosa està ocasionant importants retencions, unit a l'anomenat 'efecte tafaner' sobre l'incident, que alenteix el trànsit en aquest punt.

El flamant hotel, inaugurat el 2005, gira entorn d'un impressionant atri de 40 metres d'altura que rep llum solar directa. Té 225 habitacions i una quinzena de plantes. Es desconeix quantes persones estan allotjades en l'establiment, especialitzat en client de negocis per la seva ubicació pròxima a Chamartín i Ifema.