El jutge d’Instrucció número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha obert un nou judici oral contra Rodrigo Rato. L’exvicepresident econòmic del Govern de José María Aznar, ex-director gerent del Fons Monetari Internacional (FMI) i expresident de Caja Madrid i Bankia s’asseurà al banc dels acusats per 11 delictes contra Hisenda entre 2005 i 2015, un delicte de blanqueig de capitals i un altre de corrupció entre particulars, en la causa en la qual s’investiga des de 2015 el seu patrimoni i finances personals, que gestionava a través d’empreses i comptes a paradisos fiscals.

El magistrat ha reclamat a Rato que dipositi una fiança de 65,13 milions d’euros en el termini d’un dia per fer front a les possibles conseqüències econòmiques si és declarat culpable. En cas de no fer-ho, «se li embargaran béns en prou quantitat per assegurar la suma assenyalada». Igual que l’ex-vicepresident, s’asseuran al banc dels acusats 15 persones físiques i tres de jurídiques (Publicis Comunicación, Zenith Media i Plazas Abogados), a les quals s’han imposat fiances que en conjunt superen els 144 milions d’euros.

El jutge entén, en canvi, que no s’ha de jutjar Rato per la suposada comissió dels delictes de falsedat continuada i insolvència punible, com també pretenia la fiscalia, per evitar la «indefensió material dels acusats», ja que «en cap moment han estat instruïdes les actuacions ni dirigit el procediment contra els referits acusats per aquestes infraccions». El magistrat va concloure el març passat la instrucció d’una de les parts del cas que va provocar la famosa imatge de l’exvicepresident del Govern detingut i introduït en un cotxe per la policia mentre s’escorcollaven les seves oficines el 2015.

Petició fiscal

La Fiscalia Anticorrupció havia sol·licitat 70 anys de presó per a l’ex-vicepresident del Govern: 53 anys pels delictes fiscals; sis anys per blanqueig de capitals, quatre anys per insolvència punible, quatre anys per corrupció en els negocis i tres anys més per falsedat documental per encobrir els fets.