L'advocat Gonzalo Boye desaconsella a l'expresident Carles Puigdemont trepitjar el territori de l'estat espanyol malgrat recuperar provisionalment la immunitat per via judicial. En declaracions a RAC1, Boye ha dit que continua sent un risc i que no pot fer aquest pas fins que "no hi hagi garanties" suficients. El lletrat ha celebrat les cautelaríssimes concedides pel Tribunal General de la Unió Europea. "Mai abans en la història del Parlament Europeu s'havien concedit mesures cautelars en el suplicatori", ha assegurat.

Pel que fa als indults, Boye descarta que afectin els eurodiputats de Junts, però creu que pot influir "positivament" de cara als recursos de l'independentisme al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons Boye, encara que l'Estat repari parcialment els presos, Estrasburg es podrà pronunciar sobre qüestions com el delicte de sedició o la competència del Tribunal Suprem en el cas de l'1-O.