Tres persones joves, totes elles menors de 25 anys, han mort en un accident de trànsit registrat ahir a la nit al municipi de Pontevedra de Caldas de Reis.

El conductor tenia 19 anys, la copilot 18 i residia a Vilagarcía i el tercer ocupant, que anava al seient del darrere, 24, ha informat la Guàrdia Civil.

L'Institut Armat ha indicat que el noi que conduïa el turisme no tenia permís per fer-ho i que la causa més probable de l'aparatós sinistre, segons sembla, es va saltar un senyal de STOP, raó per la qual el camió frigorífic de repartiment de fruita els va atropellar.

Les tres víctimes mortals viatjaven en l'automòbil que va xocar de manera frontolateral contra el camió, a bord del qual anava un matrimoni.

El contratemps es va desencadenar al quilòmetre 222 de la carretera N-640, al seu pas pel lloc de Sant Andreu de César.

Els dos ocupants del camió, dedicat al transport de fruites i que va quedar bolcat sobre la calçada, van resultar ferits. En el cas d'ella, en ser les lesions de consideració, va ser necessari el trasllat a un centre mèdic.