Pablo Casado va advertir al febrer que ni ell ni els seus companys tornarien a donar explicacions sobre casos de corrupció anteriors a la seva arribada a la presidència del PP, el 2018. Ahir va complir la seva paraula. Vint-i-quatre hores després que el jutge hagués imputat l’ex-secretària general de la seva formació, María Dolores de Cospedal, en el cas Kitchen pels delictes de suborn, malversació i tràfic d’influències, el líder del partit es va negar a respondre preguntes de la premsa sobre aquest assumpte. I ho va fer en un context en el qual els periodistes van ser escridassats per alguns dels assistents a l’acte per plantejar aquesta qüestió en el que se suposava que era una roda de premsa. En negar-se a contestar, el líder dels conservadors també va ser aplaudit pels simpatitzants.

Va passar a Ceuta, on es va desplaçar Casado per mantenir una reunió amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, després de l’arribada de milers d’immigrants marroquins fa dues setmanes. Els periodistes estaven convocats a una roda de premsa a l’aire lliure i, quan va arribar el moment de plantejar les preguntes, se li va dirigir la primera qüestió sobre la imputació de Cospedal. Diverses persones van elevar la veu i es van queixar que se li plantegés aquest assumpte i no inquietuds sobre Ceuta. «Estic bastant d’acord amb aquestes persones», va deixar anar el president del PP després de deixar que els simpatitzants increpessin els periodistes. «Jo vaig dir fa quatre mesos que no parlaria de qüestions que no em corresponen valorar, que res tenen a veure amb la meva responsabilitat com a president del PP ni de bon tros amb les preocupacions que ara tenen els espanyols i la necessitat de solucions que avui hem vingut a aportar», va respondre Casado entre aplaudiments d’aquestes mateixes persones.

«No tinc cap informació»

La segona pregunta sobre l’ex-secretària general també va ser rebuda igual. «Vinga, ja!», «Fora, home!», Es va poder escoltar. «Respecto moltíssim que insisteixi, però de veritat que el meu compromís amb els valors que representa el PP en el seu servei públic sempre estaran vinculats a parlar del que jo puc valorar i el que a mi em correspon valorar, i no de qüestions de les quals no tinc cap informació», va afirmar.

La direcció de la formació va emetre un comunicat dient que les esbroncades no les va llançar «cap militant del PP», sinó que eren «ciutadans anònims» que s’havien aturat «a presenciar les intervencions» de Casado i Vives.

Per al líder conservador, els escàndols que va heretar són un llast i més en aquest cas, ja que Cospedal el va ajudar a convertir-se en president del partit. Aquest episodi judicial ha sorprès el líder dels populars insistint en un argumentari que defensa un «canvi de cicle».