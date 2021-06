En les últimes setmanes han arribat a Canàries pasteres amb un nombre inusual de dones, sense que això suposi un canvi de tendència. No obstant això, la procedència dels migrants que arriben a les costes si ha patit alteracions pel que fa a l’any anterior. De les 5.386 persones que han entrat de manera irregular a Espanya a través de les costes canàries aquest any, el 75% són d’origen subsaharià i el 25% magribí. Segons dades de Creu Roja, aquesta proporció ha variat respecte el mateix període de 2020, quan només el 5% dels migrants eren magribins. Pel que fa al gènere dels que arriben en pastera a les Illes, el 84,9% són homes, davant del 15,1% que són dones. En els primers cinc mesos de l’any passat, el percentatge de dones va ser fins i tot major, ja que les dones van suposar el 20,2% de les persones que van arribar a l’Arxipèlag de manera irregular per via marítima.