El Parlament de Dinamarca va donar llum verda ahir a un projecte de llei que permet a la nació nòrdica enviar fora dels països de la Unió Europea les persones que sol·licitin asil al Govern de Copenhaguen. Els afectats romandrien en aquests centres mentre es decideix el seu futur. La mesura és l’última iniciativa anti-migratòria del Govern de la primera ministra Mette Frederiksen. La llei té com a objectiu evitar que els migrants viatgin al ric país nòrdic.

Aquesta llei va superar sense obstacles la votació celebrada a la cambra legislativa, amb 70 vots a favor i 24 en contra, gràcies al suport de la dreta i extrema dreta i amb l’oposició d’alguns partits de l’esquerra. «Si una persona sol·licita asil a Dinamarca ha de saber que serà enviat a un país situat fora d’Europa. Esperem que d’aquesta manera la gent deixi de buscar asil al nostre país», va assenyalar el portaveu d’immigració del partit governamental, Rasmus Stoklund.

Cap acord tancat

El ministre d’Integració i Estrangeria danès, Mattias Tesfaye, va assegurar que la reforma és legal i que els acords que Dinamarca estableixi amb tercers països respectaran «les obligacions internacionals» del seu país. Tesfaye va admetre recentment que encara no hi ha cap acord tancat i que les autoritats daneses mantenen converses amb fins a una desena de països. La premsa danesa ha esmentat Egipte, Etiòpia, Eritrea o Rwanda com a possibles països receptors.

El Govern danès de centre-esquerra aplica actualment una de les polítiques migratòries més restrictives d’Europa. L’objectiu és arribar a «zero refugiats». Aquesta política inclou la retirada del permís de residència per als sirians les regions d’origen dels quals es troben actualment en zones segures. També pretén endurir la llei anti «gueto», que limita el nombre d’habitants «no occidentals» que poden residir als barris.