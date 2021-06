La decisió del Ministeri de Sanitat d’obligar les autonomies que tinguin mesures comunes en hostaleria, oci nocturn i esdeveniments massius continua generant controvèrsia, un dia després que el Consell Interterritorial aprovés, amb el rebuig de set autonomies, un pla coordinat d’actuacions que estarà en vigor fins que el 70% de la població estigui vacunada.

La Comunitat de Madrid i el País Basc van avisar directament que incompliran les mesures, mentre que Castella i Lleó i Galícia van anunciar que els seus v estan estudiant el caràcter vinculant del document i si envaeix competències autonòmiques.

Al capdavant de la revolta, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que el pla d’actuacions «no és d’obligat compliment» perquè parteix d’un «organisme que no té capacitat de fer llei». «No hi ha hagut unanimitat [en la votació en el Consell] i, per tant, no s’està obligat a complir una cosa que, segons el nostre parer, és absolutament insensata i perjudicial». Així mateix, va repetir el seu mantra que amb ella no comptin per «arruïnar més els hotelers i comerciants». I, en la seva defensa, ha assenyalat que la Comunitat recorrerà les restriccions.

Al seu torn, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va avisar que les modificacions plantejades suposen una «invasió de competències», per la qual cosa va assegurar que Euskadi «seguirà el seu propi full de ruta» i mantindrà les mesures actualitzades dilluns passat per les institucions basques.

La Conselleria de Salut basca ni va participar en el debat ni en la votació del pla d’actuacions coordinades, per mostrar el seu desacord.