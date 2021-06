La mort d’un streamer, Gabriel Chachi, català de 25 anys, en un succés que podria estar relacionat amb una malaltia mental ha tornat a posar a sobre de la taula el debat sobre la salut mental. El diputat de Més País Iñigo Errejón va recordar fa uns dies al Congrés que 10 persones es treuen la vida cada dia a Espanya.

«Tingueu cura sempre la vostra salut mental. Demaneu ajuda a la gent que us envolta i aneu a un professional. Sé que a vegades és complicat o fa vergonya buscar ajuda i explicar els problemes. Però hi ha moments on és totalment necessari. Cuideu-vos molt si us plau». demanava Ibai Llanos, tot un fenomen dels videojocs i les xarxes socials, en un al·legat a favor de la salut psicològica al seu compte de Twitter. Molts altres youtubers van omplir les xarxes de mostres de tristesa i solidaritat amb El Rei, com solien anomenar Gabriel Chachi els seus seguidors.