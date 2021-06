Els presidents del Govern central i de la Generalitat, Pedro Sánchez i Pere Aragonès, respectivament, han mantingut una conversa per telèfon aquest divendres, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

En un comunicat conjunt, els dos presidents asseguren que han abordat la situació política actual i que han compartit "l'objectiu d'avançar cap a la superació dels reptes comuns mitjançant el diàleg". Així mateix, també han coincidit en la necessitat de "guanyar definitivament la batalla del coronavirus i treballar per a la reconstrucció econòmica, amb especial referència als fons Next Generation".

La conversa telefònica serà l'avantsala de la trobada que es preveu entre Aragonès i Sánchez, que el cap de l'executiu central va oferir dur a terme a La Moncloa i el president de la Generalitat va veure amb bons ulls, ha avançat 'La Vanguardia' i que han acordat que se celebrarà durant aquest mes.

A més a més, la xerrada es farà amb la vista posada a la taula de diàleg entre governs que, malgrat no tenir data, Aragonès ja ha demanat que se celebri abans de les vacances d'estiu.

El Govern vol plantejar en la taula de diàleg l'amnistia per a tots els implicats en causes judicials relacionades amb l'1-O i un referèndum d'autodeterminació, mentre que Sánchez treballa per arribar a aquest espai amb una reforma del delicte de sedició en el Codi Penal i amb l'alliberament dels presos a través d'uns indults.

SÁNCHEZ, DILLUNS A BARCELONA

El president del Govern central assistirà aquest dilluns a Barcelona a un acte de Foment del Treball, durant el seu primer viatge a Catalunya després de l'elecció del nou Govern de la Generalitat.

La trobada es produirà a les 12 hores amb motiu del 250è aniversari de l'entitat, quan s'entregarà la Medalla de Commemorativa a l'editor, Javier Godó, i també hi assistirà el president de Foment, Josep Sánchez Llibre; a més d'una representació del nou Govern, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.

Se celebrarà a la seu de Foment a Via Laietana; entre els convidats hi haurà familiars, amics i professionals que han acompanyat Javier Godó al llarg de la seva vida empresarial, i l'acte servirà per reconèixer la tasca del Grup Godó en el progrés i creixement de Barcelona i Catalunya.