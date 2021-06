Els ciutadans europeus que estiguin vacunats contra la COVID-19 podran entrar lliurement a França, sense necessitat de presentar una prova PCR negativa, a partir del 9 de juny, segons va anunciar ahir el ministre francès de Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Els viatgers dels EUA i el Regne Unit sí que hauran de presentar PCR, tot i que estiguin vacunats. Així es recull en un document del Govern francès anomenat «Estratègia de reobertura de fronteres» fet públic ahir i en què es regulen les condicions d’accés a França per part de visitants estrangers.

Diverses modalitats

Així, segons el document de l’Executiu, les entrades de viatgers a França es regiran per diverses modalitats que varien en funció de la situació sanitària de cada país d’origen –classificats per colors: verd, taronja i vermell– i de la vacunació.

Per altra banda, la Comissió Europea va demanar ahir a Espanya «coherència» en la relaxació de les restriccions de viatges pel coronavirus i li va recordat que el consens al si de la UE és exigir una PCR negativa als turistes de fora de la Unió Europea que viatgen a un Estat membre, inclosos els britànics. «És la seva responsabilitat, però demanem coherència pel bé dels ciutadans de la Unió Europea», va explicar el portaveu en cap de la Comissió Europea, Éric Mamer.

El portaveu de l’Executiu comunitari responsable d’Interior, Adalbert Jahnz, va recordar al Govern de Pedro Sánchez que la recomanació de Brussel·les avalada per consens pels Vint-i-set estableix que els països de la UE han «de demanar una PCR negativa a totes les persones que viatgin per raons essencials o no, per qualsevol funció o necessitat», tot i que pot eximir d’aquest requeriment els turistes «vacunats».

Des del 7 de juny, tots els viatgers procedents de països amb es quals no hi ha llibertat de moviments podran entrar en territori espanyol sempre que comptin amb un certificat d’haver rebut la pauta completa de vacunes autoritzades per l’Agència Europea del Medicament (EMA) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS).