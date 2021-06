Els ministres de Salut del G7 es van comprometre ahir a treballar per a la «mútua acceptació» dels certificats referents a la COVID-19 desenvolupats pels diferents països. En la declaració de la reunió, els ministres van destacar la importància de la «interoperabilitat dels sistemes de salut» pel que fa a les dades sobre tests i vacunes tant per a la COVID-19 com per a altres malalties. D’altra banda, els titulars de Salut van remarcar que cal augmentar la cooperació en grans assajos clínics a nivell internacional per obtenir «evidències robustes» més ràpidament.

Pel que fa al mutu reconeixement dels certificats COVID, el G7 aposta per col·laborar de manera multilateral en l’establiment d’unes dades «estàndards» i «mínimes» per poder verificar la vacunació i els tests de manera internacional. Per fer-ho, els ministres de Salut aposten per engegar el procés dins del marc de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i seguint «les darreres evidències científiques».

«Hem de treballar dins dels processos de l’Organització Mundial de la Salut per desenvolupar a nivell internacional pràctiques estàndards per a la seva creació, ús i mútua acceptació dels resultats dels tests i dels certificats de vacunació entre els diferents països», establia la declaració.

Paral·lelament, els ministres de Salut també van assenyalar la necessitat de reforçar la cooperació en assajos clínics per «accelerar-los» amb l’objectiu que es generin «evidències robustes» el més ràpidament possible. «Emfatitzem la necessitat de facilitar la generació d’evidència clínica a través d’assajos controlats de medicaments i vacunes», van dir.