Els investigadors de la Guàrdia Civil utilitzen tècniques en tres dimensions (3D) per intentar conèixer el pes i el volum de les bosses que Tomás Gimeno, el pare de les nenes desaparegudes a Tenerife el passat 27 d’abril, va transportar des del seu cotxe a la seva embarcació abans de realitzar la seva primera incursió al mar.

Durant el matí de divendres, una càmera amb làser i escàner va captar imatges de l’escenari en què es va veure per última vegada Gimeno la nit en què no va retornar a les menors a la seva mare. L’objectiu dels agents és comparar aquestes imatges amb les captades pel sistema de seguretat del port esportiu Marina Tenerife, on s’aprecia com l’empresari desaparegut va portar bosses i embalums des del seu vehicle fins al vaixell.

D’aquesta comparativa programada pels investigadors s’intentarà determinar si l’home portava les seves filles a l’interior de les bosses, en funció del pes i el volum de les mateixes, així com de la postura de Gimeno durant el seu trajecte entre l’automòbil i el lloc on es trobava la seva llanxa. El pare de les nenes no va utilitzar bosses militars en aquell moment, com s’ha dit durant dies.