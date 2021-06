El Govern del Marroc ha anunciat aquest diumenge que no acceptarà trasllats des dels ports espanyols, per la qual cosa aquest any tampoc no hi haurà operació Pas de l'Estret.

No obstant això, i tal com va fer l'any passat, sí que permetrà l'arribada d'alguns vaixells des de França i Itàlia i sempre amb doble PCR per detectar possibles contagis per coronavirus.

"L'operació Marhaba (Hola) 2021 es durà a terme des dels mateixos punts de trànsit marítim de l'any passat", ha informat aquest diumenge el Ministeri d'Afers Exteriors marroquí en un comunicat.

Així, tan sols està habilitada l'arribada de viatgers des dels ports de Seta (França) i Gènova (Itàlia). "A més de la prova PCR en l'embarcament, els viatgers se sotmetran a una altra prova a bord per garantir la màxima seguretat sanitària", ha destacat el Govern del Marroc.

La decisió de Rabat es produeix enmig d'una crisi bilateral per l'acolliment a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, per "raons humanitàries", atès que havia contret el coronavirus.

En aquesta conjuntura, fa tres setmanes van entrar milers de persones a Ceuta, fet que va desencadenar un pols polític entre Rabat i Madrid que va implicar la crida a consultes de l'ambaixadora marroquina a Espanya.

El Marroc ha assenyalat posteriorment que la presència de Ghali a Espanya "no és l'arrel del problema" i denuncia "segones intencions hostils d'Espanya pel que fa al Sàhara, una causa sagrada de tot el poble marroquí".

Segons Rabat, aquests fets han revelat "la connivència" d'Espanya "amb els adversaris del regne per soscavar la integritat territorial del Marroc", en referència al Front Polisario i a Algèria, el seu principal valedor.