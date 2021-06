El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, no ha escatimat en crítiques cap a la nova coalició de Govern que s'està configurant en contra seva i que el podria treure del poder en els propers dies i l'ha descrit com "un govern de rendició", simpatitzant del terrorisme ha promès enderrocar-lo tan aviat com sigui factible.

"Ens oposarem enèrgicament a la formació d'aquest perillós govern de frau i rendició. I, Déu no ho vulgui, si s'acaba formant, l'enderrocarem ràpidament", ha fet saber el primer ministre sobre la coalició que lideraran el moviment de dretes Yamina, de Naftali Bennett, i el partit centrista Yesh Atid, de Yair Lapid, i tots dos exercirien el càrrec de cap del Govern israelià en un model rotatori.

"Aquest perillós govern d'esquerra paralitzarà l'ampliació dels assentaments i cedirà a la pressió dels nord-americans sobre l'acord (nuclear) amb l'Iran, que representa una amenaça per a la nostra pròpia existència", ha afegit el primer ministre en declaracions que ha recollit el 'Times of Israel'.

Netanyahu, que ha descrit la coalició com l'"estafa electoral de la història" --el seu partit, Likud, va obtenir el número més elevat de vots en les últimes eleccions, però perdria el Parlament contra l'acumulació d'escons de l'agrupació opositora--, ha afegit que el futur d'Israel queda a costa de "partidaris del terrorisme", incapaços de "prendre mesures" contra les "organitzacions terroristes palestines a Gaza".

El primer ministre ha volgut, no obstant això, condemnar la pressió a la qual sotmeten Bennett i Lapid els sectors de la ultradreta i que el servei de seguretat interior, el Shin Bet, ha considerat mereixedores de ser descrites com una incitació a l'odi.

"És una cosa que vull condemnar tot i que recordo que la incitació en la nostra contra també s'ha desbocat. Ens han dit coses terribles. Ens han amenaçat de mort a mi, a la meva família i a la meva dona", ha denunciat abans d'indicar que "llibertat d'expressió no és incitació a l'odi, i no podem descriure les crítiques de la dreta com una expressió d'odi, i les de l'esquerra com una acció legítima".

"Aquest és un intent", ha conclòs, "de descriure la dreta com una força perillosa per a la democràcia".