Els peruans esperaven saber a l’hora de tancar aquesta edició enmig d’una indissimulable tensió el nom del guanyador de la segona volta electoral entre Pedro Castillo, un mestre i sindicalista d’esquerres, i Keiko Fujimori, qui, invocant la defensa de la família, la religió i el model econòmic, ha reunit darrere seu una àmplia coalició de dretes. Els candidats van arribar als comicis en una situació d’empat tècnic, segons els sondejos. Un 5% dels indecisos tenia a les mans la possibilitat de decidir qui serà el futur president. El desenllaç era tan incert que Castillo i Fujimori van deixar al marge al matí d’ahir les seves suspicàcies i es van comprometre a «respectar» els resultats «oficials». El president interí, Francisco Sagasti, va expressar la seva certesa que els contendents demanaran als seus seguidors «que no facin disturbis, protestin o qüestionin» el veredicte de les urnes.

«He madurat i he canviat»

La filla de l’autòcrata empresonat Alberto Fujimori va ser la primera a formular el seu compromís d’acatar «escrupolosament» el pronunciament del Jurat Nacional d’Eleccions (JNE) que, dies abans, havia posat en dubte. A la seva manera,va tornar a demanar que no la jutgin per actes del passat ni el seu llinatge familiar. «Jo he madurat, he canviat. Sé que he comès errors i per això he demanat perdó i he fet un jurament amb el compromís de respectar la democràcia», va assenyalar.

Castillo, per la seva banda, va fer una crida a mantenir «el seny» en aquestes hores d’incertesa. «Estic segur que aquesta festa serà totalment democràtica». L’aspirant del Perú Lliure es va convertir en un fenomen polític inadvertit des de Lima. Va arribar a aquesta batalla per la presidència des de les regions profundes del país. Ha intentat presentar-se com la versió local de Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales i José Mujica.

La seva sobtada moderació no ha atenuat l’animadversió que li té la premsa capitalina. El diari econòmic Gestión va ecordar que estan en joc «dues visions» de la democràcia, «una més clara que l’altra».