El president de França, Emmanuel Macron, ha estat bufetejat avui per un home durant un viatge oficial al departament de la Drôme, on els guardaespatlles han intervingut ràpidament i dues persones han estat detingudes.

🇫🇷 | #AHORA El presidente francés Emmanuel Macron recibe una cachetada en su visita a Tain, en una gira por el interior del país.pic.twitter.com/umSkF7imKT — La Derecha Diario (@laderechadiario) 8 de junio de 2021

La imatge ha circulat ràpidament a les xarxes socials i mostren com el mandatari s'acosta a una tanca a saludar la gent que l'esperava al carrer. Quan li dona la mà a un home, aquest li propina un bon cop amb l'altra.

L'Elisi s'ha limitat a confirmar que "un home ha intentat copejar-", tot i que al vídeo dóna la sensació que si l'arriba a tocar, i ha assenyalat que no faran més comentaris al respecte, encara que sí ha precisat que els intercanvis de Macron amb la gent han prosseguit després del que ha passat.

El cap d'Estat es trobava a la zona en la segona etapa d'una mini gira que està fent per França per "prendre el pols" al país, segons les seves pròpies paraules, en el mateix mes de les eleccions regionals, que se celebraran el 20 i el 27 de juny, i a un any de les presidencials.

No és la primera vegada que un dels seus encontres directes amb la població acaba amb incidents. Al març de 2017, quan encara era candidat presidencial, va rebre l'impacte d'un ou en una visita a la Sala de l'Agricultura de París, i al juny al juny de 2016, com a ministre d'Economia del socialista François Hollande, un grup de sindicalistes va fer el mateix a Montreuil, als afores de la capital.

La reacció de la classe política no ha trigat a mostrar la seva condemna per aquest altercat. Entre ells, el primer ministre, Jean Castex, que s'ha pronunciat a l'Assemblea Nacional: "La democràcia és debat, diàleg, confrontació, expressió de desacords legítims, però no pot ser en cap cas violència, agressió verbal i molt menys agressió física" , va dir. Segons la seva opinió, a través del cap Estat, tota la democràcia ha estat atacada.