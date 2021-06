Amb una nota feta pública la nit de diumenge, el Ministeri d’Afers Exteriors marroquí va donar per suspesa l’Operació Pas de l’Estret per a aquest estiu. La nota no fa referència a Espanya, però anuncia que el regne alauita s’obrirà a la recepció d’emigrants marroquins que vulguin anar de vacances «a partir dels mateixos punts de trànsit marítim que l’any passat d’acord amb les mateixes condicions sanitàries».

És a dir, podran arribar al Marroc en ferris procedents del port italià de Gènova o del francès de Sète, però no del port d’Algesires, ni dels de Màlaga, Motril, Ceuta i Melilla, habitualment implicats en aquest moviment i que no rebran aquest any el trànsit de 3,3 milions de persones. Són les que cada any integraven l’Operació Pas de l’Estret, que el govern marroquí anomena «Operació Marhaba».

Rabat no ha comunicat a Madrid prèviament la mesura, que ha pres de forma unilateral, confirmen fonts de l’executiu espanyol. El Marroc va fer pública aquesta decisió a una hora molt desacostumada per a l’emissió de notes oficials i en ple impàs de la seva crisi amb Espanya.

Les mateixes fonts neguen sorpresa al Govern espanyol. Ja abans d’aquesta crisi, les autoritats sanitàries marroquines es mostraven reticents a una entrada massiva d’estiuejants, recorden. La ministra de Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va comentar ahir que «el que hagi decidit el Marroc ho respectarem»

Aquesta exclusió evita també a Rabat l’escena de ferris de línia atracant a Ceuta i Melilla com a part de travessies internes espanyoles. Però els primers perjudicats són els emigrants marroquins. L’exclusió de ports espanyols suposa per a centenars de milers de marroquins residents a Espanya que vulguin anar al seu país aquest estiu no tenir de moment una altra opció marítima de sortir per Portbou fins a més al nord de Perpinyà.

Els passatges al Marroc des Sète o Gènova són un 40% més cars que des d’Espanya. La mesura colpeja immigrants amb pocs recursos provinents de tot Europa, per als quals és prohibitiu volar i, carregats de mobles i altres elements, no tenen una altra opció que el vaixell.

La mesura deixa també el Marroc sense una important entrada estival de divises portades pels seus retornats. Altres 300.000 magrebins, els algerians, sí travessaran la península per embarcar a Alacant, Màlaga o Almeria.

Aquest és el segon estiu en què aquest trànsit multitudinari no es desenvoluparà a Espanya. El 2020, els governs de tots dos països van decidir la suspensió de l’operació, ja que el Marroc no es trobava en condicions sanitàries de reobrir unes fronteres que havia tancat al març com a conseqüència de la pandèmia.

Grans pèrdues

Cada any, vigilar i donar suport a un contingent tan important de viatgers obligava l’Estat a mobilitzar més de 21.000 funcionaris. La suspensió d’aquesta operació suposa per a les benzineres i bars de la ruta, des de Portbou i Irun fins a Andalusia, deixar de guanyar prop de 1.150 milions d’euros.