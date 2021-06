La portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, ha apuntat aquest dimarts en roda de premsa que la seva formació no contempla la via escocesa –un referèndum pactat- i que el diàleg, la negociació i qualsevol acord entre els governs català i espanyol "es basarà en tot cas en el marc de l'Estat de dret". Segons Lastra, el PSOE "sempre ha estat clar" sobre el referèndum pactat i ja va votar en contra d'aquesta opció al Congrés a instàncies de la CUP i de Podem. "Espero que ningú tingui dubtes de quina serà la posició d'aquest partit", ha sentenciat, perquè "nosaltres som el partit que intenta resoldre els conflictes territorials seient a parlar".

Segons Lastra, la carta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, és "una bona notícia" que va en la direcció d'assolir acords respecte a la relació entre Catalunya i Espanya. Lastra ha afirmat que la seva formació té una "relació excel·lent amb ERC" que ha permès aprovar els pressupostos i va una "feina diària" amb els republicans, amb qui els difereix "la visió territorial del país", però "som dues forces polítiques d'esquerres que treballem per millorar la vida de la gent". Segons ha apuntat, això "seguirà essent així mentre les dues formacions siguem capaces de posar més èmfasi en què ens uneix que en el que ens separa".

"ERC està fent passos valents, com va fer durant la investidura, i cec que la seva voluntat de diàleg i de resoldre un conflicte polític és sincer, i l'important és que comencem a parlar d'una vegada de com millorar la vida dels catalans i de com retrobar-nos", ha dit. Segons Lastra, l'acord pot arribar "treballant molt", deixant en segon pla els "interessos de partit", i tenint en compte que aquest és un dels "reptes més importants de la història recent del país que cal resoldre". Lastra ha retret al PP que reculli signatures contra els indults a tot l'Estat "menys a Catalunya, perquè fins i tot els seus companys de Catalunya veuen irresponsable que s'alimenti la confrontació".