La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha reptat aquest dimecres el PP a ser "valent", mirar a la cara a "independentistes i no independentistes" i recollir signatures contra els indults també a Catalunya. Segons Calvo, els populars no tenen "cap projecte" per a Catalunya i "per això van a la plaça de Colón a seguir enfrontant Espanya i Catalunya". "No ens ajuden, però deixi'ns una mica de tranquil·litat respecte a la població a qui vostès inquieten amb la seva corrupció i amb la seva bronca", perquè "Colón és res, és la impotència".

Calvo ha fet aquestes manifestacions durant la sessió de control al Congrés en resposta a una pregunta de la portaveu del PP, Cuca Gamarra, que ha acusat el govern espanyol de tenir com a interlocutor "un condemnat per malversació i sedició", en referència al líder d'ERC, Oriol Junqueras. Segons Gamarra, els indults "no tenen a veure amb la convivència a Espanya, sinó amb la supervivència del seu govern".

Segons els populars, la carta de Junqueras "ha inquietat encara més milions de catalans i la resta d'espanyols que veuen com es pretén passar d'un referèndum unilateral a un referèndum pactat". "Els indults només aconseguiran que els condemnats tornin a delinquir", ha dit Gamarra, que ha preguntat a Calvo si admet que "hi ha repressió i presos polítics a Catalunya".

"Els espanyols no volen que la justícia sigui trepitjada pel govern, ni un govern que s'aliï amb delinqüents, ni un president del govern que iguala justícia amb revenja", ha sentenciat la portaveu del PP.

En la seva resposta, Calvo ha emplaçat els populars a "preocupar-se dels companys populars que no aniran diumenge a acompanyar Casado a la segona part de la fotografia de Colón". Segons Calvo, Espanya "no necessita Vox perquè ja té el PP, que va darrere seu". "Vostès no tenen cap projecte ni res sobre la taula, per això van a la plaça de Colón a seguir enfrontant Espanya i Catalunya com han contribuït durant 10 anys". Segons la vicepresidenta, el govern de Pedro Sánchez ha heretat "el desastre del seu partit" respecte a Catalunya.

Calvo també ha respost una pregunta del portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre els indults. El representant de Vox ha afirmat que el govern espanyol no respon a "l'interès general", sinó "l'interès particular de Pedro Sánchez que els ha permès pactar amb el diable, és a dir pactar amb Bildu i indultar assassins, en el que és un insult a les víctimes". "A Colón veuran espanyols de tots els colors polítics mostrant el seu rebuig a aquest govern", ha advertit Espinosa.

En la seva resposta l'ha acusat de "mentir" per dir que el govern espanyol ha indultat assassins. "Deixin de mentir i inquietar els espanyols", ha dit. Li ha retret que no es posi al costat de les víctimes de violència masclista. "D'aquestes víctimes no se senten compatriotes? Li ho recordaré cada dimecres".