El president de França, Emmanuel Macron, va ser bufetejat ahir per un home durant un viatge oficial al departament de la Drôme, on els guardaespatlles van intervenir ràpidament i dues persones van ser detingudes. La imatge va circular ràpidament a les xarxes socials, i en ella es pot veure com el mandatari s’acosta a una tanca a saludar la gent que l’esperava al carrer, i en donar-li la mà a un home, aquest li dóna una bufetada amb l’altra.

L’home que va colpejar el president francès, al qual es va sentir cridar «fora el macronisme!», s’havia definit com a «anarquista», segons va explicar el diari Quotidien. L’incident es va produir de forma semblant al que va tenir lloc el 2015 a Pontevedra amb el llavors president del Govern espanyol Mariano Rajoy. El jove de 17 anys que el a agredir va ser detingut poc després. Silvio Berlusconi també va ser agredit després d’un míting el 2009.