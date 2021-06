El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres a la societat espanyola "confiança, comprensió i magnanimitat" davant la possibilitat que es concedeixin els indults als líders independentistes, ja que creu que "l'objectiu val la pena".

Sánchez ha fet aquesta petició en la seva compareixença a Buenos Aires al costat del president d'Argentina, Alberto Fernández, on s'ha referit per vegada primera públicament a la carta del lídrt d'ERC, Oriol Junqueras, en la qual aquest va qüestionar la via unilateral de l'independentisme i va considerar que els indults alleugen el conflicte a Catalunya.

Davant d'aquesta carta ha subratllat que "qualsevol pas a favor de la distensió és benvingut".

A continuació ha assegurat que pot comprendre que hi hagi ciutadans que a Catalunya i a la resta d'Espanya tinguin objeccions davant la possibilitat que el Govern pugui concedir els indults als dirigents independentistes que van protagonitzar els fets de 2017 que van portar a la suspensió de l'autonomia catalana.

"Entenc, comprenc que pugui haver-hi compatriotes, ciutadans a Catalunya i la resta de país que sentin objeccions respecte a la possibilitat de donar indults als presos catalans, però els demano que tinguin confiança perquè hem de fer una aposta per la convivència", ha afegit.

Una aposta, segons ha precisat, per reparar els errors que es van cometre el 2017, ja que creu que la societat espanyola ha de transitar "d'un mal passat a un futur millor".

"I això implica també magnanimitat. Nosaltres -ha afegit- construirem amb les nostres decisions convivència perquè gràcies a ella permetrem que la societat catalana torni a retrobar-se amb si mateixa i amb la resta d'Espanya".

Sánchez ha explicat que ell ha heretat la fractura d'aquesta societat i ha insistit a demanar "comprensió i magnanimitat" perquè ha assegurat que el desafiament que hi ha per davant val la pena i consisteix a "sembrar convivència".

El president del govern espanyol ha evitat vetar la possible presència d'Oriol Junqueras en la taula de diàleg entre l'Executiu central i el de Catalunya i ha recalcat que l'important és el missatge polític d'obrir un nou període a Catalunya que ha d'estar fonamentat en el diàleg, la negociació i l'acord dins dels marges de la Constitució.

"No m'agrada vetar ningú des del punt de vista de la declaració pública. Crec que tots som molt conscients que estem parlant d'una taula entre governs i, per tant, és una taula entre governs, però no comencem bé si ara dic si aquesta persona ha de ser-hi o no", ha subratllat.

Per a Sánchez, cal anar més enllà encara que reconeix que aquests debats tenen la seva importància per als mitjans de comunicació.