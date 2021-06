El Consell Interterritorial de la Sanitat Pública ha eliminat les restriccions a l'hostaleria que contenia la Declaració d'Actuacions Coordinades (DAC) aprovada la setmana passada i ha passat a "recomanacions" les que establia sobre l'oci nocturn. Deixen de ser, doncs, d'obligat compliment, i passen a ser les Comunitats Autònomes les que tindran l'última paraula sobre les possibles restriccions a aquests sectors. Un gir radical en relació a allò que es determinava la setmana passada després que diverses Comunitats Autònomes mostressin discrepàncies i que l'Audiència Nacional suspengués l'aplicació de les mesures després del recurs de Madrid. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha subratllat que l'acord s'ha pres "per unanimitat".

La ministra també ha indicat que la voluntat és que la DAC modificada entri en vigor quan abans millor, i ha desitjat que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la pugui publicar si pot ser aquest dijous. "El govern sempre escolta, a tothom", ha indicat Darias per justificar la rectificació de l'executiu. També ha posat molt èmfasi al fet que s'hagi aconseguit un acord unànime -a excepció del País Basc, que no ha participat en la votació. "Vam entrar junts a la pandèmia i en sortirem junts", ha dit.

D'altra banda, Darias també ha confirmat que s'ha pres la decisió de vacunar la selecció espanyola de futbol "igual com es fa amb els atletes que van a les Olimpíades del Japó". La ministra ha qualificat la decisió com a "important i necessària", i ha explicat que els esportistes seran vacunats per les Forces Armades.

124.427 certificats covid

Finalment, la ministra també ha recordat que des de dilluns Espanya ja emet certificats covid digitals de la Unió Europea, i ha explicat que en aquests tres dies se n'han expedit 124.427. Darias ha celebrat la xifra i ha recordat l'objectiu del document, que és "permetre una mobilitat molt més segura".