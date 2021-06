La Comissió Europea aprovarà els primers plans nacionals de recuperació i resiliència, pas clau per accedir als ajuts del fons Next Generation EU, la propera setmana. Així ho va anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant un debat al Parlament Europeu. «Ja la setmana que ve la Comissió començarà a aprovar els primers plans nacionals per a la seva adopció al Consell. Aquest és un èxit històric», va anunciar la dirigent alemanya sense precisar quins països estaran en aquesta primera ronda d’aprovats, encara que va confirmar que els diners començaran a fluir «en les pròximes setmanes».

Portugal, Alemanya i Grècia van ser els tres primers Estats membres a enviar els seus respectius plans nacionals d’inversió i reformes. Posteriorment ho van fer França i Eslovàquia, als que van seguir el 30 d’abril, dins del termini límit previst en els reglaments, si bé es tracta d’una data tova, Dinamarca, Letònia, Luxemburg i Espanya. Fins ara, segons el balanç de Von der Leyen, són 23 els països que han enviat els seus plans. «Aquests plans envien un missatge clar: els europeus estan preparats per a un nou començament. Els nostres ciutadans està preparats per afrontar un futur més sostenible, més digital i més resilient», va explicar durant el debat amb els eurodiputats.

Segons els va explicar Von der Leyen, els Estats membres invertiran més de 50.000 milions en energies netes, altres 50.000 milions en la renovació d’edificis i 85.000 milions per impulsar el transport sostenible. «Aquests són el tipus d’inversions que volem fomentar perquè el transport i els edificis són els principals emissors de gasos d’efecte hivernacle», va recordar. La intenció de la Comissió Europea és avaluar i aprovar els plans segons l’ordre d’arribada, així que és possible que el pla espanyol es trobi en aquesta primera tanda.

«Alguns punts» per corregir

Tot i que encara queden per corregir «alguns punts», segons va afegir el vicepresident Valdis Dombrovskis, «la imatge és prometedora» i la setmana que ve començaran a aprovar els primers plans. Això permetrà, si no hi ha problemes durant la tramitació al Consell, que els primers fons de recuperació es comencin a desemborsar «al mes de juliol». El conservador letó va recordar que no aprovaran cap pla que «no compleixi els requisits de despesa».