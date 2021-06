El Departament d’Estat dels Estats Units va anunciar una flexibilització de les seves recomanacions per viatjar a més de 30 països, entre els quals hi ha Espanya, d’acord amb la millora de la situació de la pandèmia de coronavirus. En tot cas, Espanya es troba en nivell 3, que adverteix a les persones que volen viatjar que haurien d’«estar segures d’estar completament vacunades», mentre que a les que no ho estiguin, els suggereeix «evitar els viatges no essencials».