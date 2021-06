Quan es va incorporar al Govern, al gener de l’any passat, Carolina Darias tenia fama de dirigent treballadora i discreta, que evitava el soroll i el conflicte. La reputació es va veure confirmada durant el seu pas pel Ministeri de Política Territorial. Ara, però, només quatre mesos i mig després d’haver deixat aquesta cartera per assumir la de Sanitat, arran de l’elecció de Salvador Illa com a candidat del PSC en les eleccions catalanes, està molt qüestionada. Darias encadena durant les últimes setmanes xocs amb les autonomies i els sanitaris, vaivens i missatges contradictoris: l’obligatorietat o no a tot Espanya de les restriccions a l’hostaleria, la segona dosi d’AstraZeneca, la vacunació de la selecció espanyola de futbol i el procés d’elecció de places MIR són els episodis principals.

La dreta acusa la ministra d’estendre el «caos». Els aliats tradicionals del Govern també la critiquen. El líder de Més País, Íñigo Errejón, per exemple, li va retreure dimarts que fos incapaç de «generar certeses». El malestar s’estén als propis presidents autonòmics socialistes. Alguns, fins i tot, plantegen la possibilitat que Pedro Sánchez aprofiti per rellevar-la en la propera crisi de Govern que, segons fonts de l’entorn del president, porta un temps perfilant. Altres mandataris del PSOE consideren que aquesta seria una decisió massa expeditiva, poc «convenient», però admeten que Darias s’està quedant «sense autoritat». A la Moncloa, mentrestant, fan pinya. «És una gran ministra», asseguren.

Rebuig dels metges

El nou sistema d’elecció de places de formació d’especialistes, que estableix la tria de forma telemàtica i sense dades en temps real, va provocar el rebuig unànime dels metges, que porten setmanes organitzant protestes. Excepte el PSOE, tots els partits, inclòs Unides Podem, soci de la coalició, van rebutjar també la iniciativa. Finalment, després d’una reunió de més de nou hores amb els aspirants a metge intern resident, Sanitat es va comprometre a modificar les condicions. Un nou canvi de criteri que no va agradar a ningú.