Una nou filat de ganivetes s’estén des de la platja de Castillejos fins a diversos metres aigua endins des que el Marroc va decidir reforçar de forma més contundent la vigilància sobre la frontera amb Ceuta. El govern marroquí va fer aquest gest el passat diumenge, a plena llum del dia. Un quilòmetre més enllà, en una rotonda a prop de l’hotel Ibis de Castillejos, la gendarmeria va col·locar a més dimarts un control que, sumat al nou filferro instal·lat, fa ja molt difícil arribar fins a la platja i entrar mar per arribar a Ceuta nedant.

Fonts de la Seguretat de l’Estat van confirmar que han detectat a més com el Marroc ha reforçat les plantilles de forces de seguretat per als passos de Tarajal i Benzú. El reforç, van explicar aquestes fonts, s’ha fet portant en l’última setmana gendarmes i militars d’altres parts del país, i s’estén també pel triangle Tànger-Tetuan-Cap Negre.

Migrants enquistats

Aquests tres detalls visibles de col·laboració policial marroquina en plena crisi contrasten amb el fet que el Marroc es nega a acceptar devolucions de migrants dels que van entrar a Ceuta fa gairebé un mes si aquests no volen tornar. De fet, s’ha enquistat un problema de seguretat a la ciutat autònoma. Prop de 2.500 migrants dels 10.000 que van arribar en les jornades del 17 i 18 de maig romanen encara a Ceuta. D’aquests, una mica més de 1.000 són menors que ja estan filiats i allotjats a les naus del Tarajal i els barracons de Camp Piniers, on passen la nit. De dia se’ls permet sortir per la ciutat.

Els adults, una mica més de 1.500 -algunes ONGs independents, com l’associació Alas Protectoras, calculen 2.000- es refugien en assentaments improvisats a les muntanyes de la part alta de la ciutat o prop de el cementiri musulmà de Sidi Mbarek. Durant el dia baixen a la ciutat a demanar almoina.

Passen la nit en els seus campaments, on regna la llei del més fort i on tenen lloc moments de violència extrema entre els seus ocupants. Aquesta mateixa setmana, les forces de seguretat de Ceuta han estat testimonis de l’amputació dels dits d’una mà a una persona, l’intent de cremar viva una altra llançant-li líquid inflamable o un atracament a cops de matxet en què a la víctima, migrant de 19 anys originari de Tetuan, li van robar el mòbil i 40 euros.

Mentrestant, la Policia Local ha posat escorta als camions que surten de la ciutat cap al port per embarcar. Intenten evitar que en el trajecte pugin migrants als vehicles per passar al continent europeu. És un intent sobretot dels menors no acompanyats, que ja no vigilen els vaixells des de les esculleres del port, després de diverses batudes de la Guàrdia Civil.