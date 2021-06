«Estem en una carreró sense sortida en la nostra relació amb el Regne Unit» i «cal restaurar la confiança», però «si prenen noves mesures unilaterals, la UE no dubtarà a reaccionar amb rapidesa, fermesa i de forma resolutiva per garantir que compleixen amb les seves obligacions». L’advertència la va llançar ahir el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, després de diverses reunions infructuoses a Londres que no han servit per acostar postures amb el Govern de Boris Johnson ni reconduir l’aplicació del Protocol d’Irlanda del Nord. Brussel·les no descarta la suspensió de la cooperació en alguns sectors i fins i tot la imposició d’aranzels i quotes als productes britànics.

El xoc, batejat a la premsa britànica com «la guerra de les salsitxes» perquè afecta un assumpte tan sensible com els enviaments de carn picada des de Gran Bretanya a Irlanda de Nord, es va produir a escasses hores de l’inici de la cimera de líders del G7 a Cornualla en el que serà el primer viatge internacional del president dels EUA, Joe Biden. «Hem tingut una discussió franca i honesta... però no hi ha hagut avenços. Tampoc hi ha hagut cap ruptura. Seguirem parlant. El que necessitem ara és trobar solucions de forma urgent», va explicar el secretari d’Estat britànic per al Brexit, David Frost.

El problema està en el fet que a partir del 30 de juny acaba el període de gràcia que es van concedir fa sis mesos i que a partir d’aquesta data estarà prohibit exportar aquest tipus de productes frescos a Irlanda de Nord per evitar, atès que no hi ha controls fronterers amb Irlanda, que entrin en el mercat interior sense els controls fitosanitaris apropiats. La UE considera que el problema se solucionaria amb un acord veterinari i fitosanitari, que, segons Sefcovic, permetria eliminar el 80% dels controls. Londres, però, no només rebutja aquesta opció, perquè l’obligaria a seguir alineat a les regles europees, sinó que amenaça de prorrogar de forma unilateral de nou el període de gràcia.

Acords de pau

És aquesta amenaça de Londres, sobre la seva disposició a saltar-se el protocol d’Irlanda, creat per protegir els acords de pau de Divendres Sant i evitar el retorn d’una frontera dura a l’illa, la que ha tornat a tensar la corda. «Estem demostrant un enfocament molt constructiu i una enorme paciència. Sempre preferim la negociació i trobar una solució» però «estem en una carreró sense sortida» i «la nostra paciència s’està esgotant», va recordar el vicepresident de la Comissió, admetent que els procediments d’infracció llançats fins ara i l’arbitratge no han donat resultats perquè els britànics «no han respost a les nostres preocupacions».

Davant d’aquest panorama i la manca d’avenços, la UE no descarta represàlies. «No he vingut aquí a donar cap ultimàtum» ni tampoc «he portat el menú de possibles mesures», però «si persisteixen els problemes i no es compleix l’acord signat llavors hi haurà una resposta europea», va avisar. Els problemes no només afecten els productes carnis. També hi ha diferències sobre el subministrament de medicines, l’IVA als cotxes de segona mà, el passaport dels gossos guia o els aranzels a l’acer.