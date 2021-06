El Tribunal Constitucional estudiarà a partir del ple del pròxim 22 de juny una proposta que considera inconstitucional el primer estat d'alarma decretat pel Govern en considerar que les restriccions acordades van excedir el marc legal amb mesures més pròpies d'un estat d'excepció.

Fonts jurídiques han confirmat a Efe la notícia avançada per El Español sobre l'esborrany que planteja elevar al ple el magistrat Pedro González Trevijano per a donar resposta al recurs de Vox contra el reial decret de l'estat d'alarma del 14 de març i les pròrrogues posteriors per a fer front a la pandèmia.

La formació de Santiago Abascal va recórrer en empara al tribunal de garanties perquè determini si les accions del Govern constitueixen "una flagrant violació" de la Constitució en utilitzar de manera "abusiva i injustificada" l'estat d'alarma i vulnerar drets fonamentals dels ciutadans.

El seu portaveu, Jorge Buxadé, va argumentar que l'estat d'alarma únicament permet limitar la lliure circulació de persones i va subratllar que si el Govern pretenia suspendre drets fonamentals, "com ha fet", hauria d'haver optat per l'estat d'excepció i demanar autorització al Congrés.

Entre els drets suposadament vulnerats figuren els de reunió, manifestació i educació, segons Vox, per a qui "el Govern ha fet a través de l'estat d'alarma el que havia d'haver fet a través de l'estat d'excepció".

Precisament, la proposta de Trevijano assenyala que les restriccions acordades pel Govern van excedir el marc legal de l'estat d'alarma perquè van suspendre en comptes de limitar l'exercici de drets fonamentals, alguna cosa que hauria d'haver-se acordat sota el paraigua que atorga l'estat d'excepció.

El que qüestiona el ponent no és la necessitat de restringir aquests drets fonamentals sinó l'instrument que va utilitzar el Govern per a dur-lo a terme, perquè entén que l'estat d'alarma no permet una suspensió generalitzada de drets fonamentals.

Ara, l'esborrany s'ha lliurat a la resta dels magistrats perquè l'estudiïn en profunditat de cara al ple del pròxim dia 22, que és la data que manegen en el tribunal per a arrencar amb les deliberacions i, si escau, votació de la proposta que confien que pugui sortir per unanimitat per la seva especial transcendència.

I és que es tracta d'un assumpte de gran importància jurídica i d'àmplia repercussió política per afectar el decret de l'estat d'alarma en el seu conjunt, la resolució del qual pot coincidir en el temps amb els previsibles indults als condemnats pel "procés", la qual cosa pot tensar l'escenari polític en les pròximes setmanes.