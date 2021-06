El Parlament Europeu avala l’alliberament temporal de les patents de les vacunes contra la COVID-19 com a mesura per facilitar l’accés global a vaccins assequibles contra el coronavirus. Així ho va demanar ahir en una resolució no vinculant aprovada amb 355 vots a favor, 263 en contra i 71 abstencions, en què reclamen l’obertura de negociacions a l’Organització Mundial del Comerç (OMC) per a una suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual amb l’objectiu de fer front a les restriccions de la producció i l’escassetat de subministrament a nivell mundial.

L’òrgan responsable de l’OMC es va reunir els passats 8 i 9 de juny i la Comissió Europea va presentar una proposta per impulsar la producció de vacunes que no inclou la suspensió de les patents, una reivindicació de l’Eurocambra que no comparteix l’executiu comunitari, que considera que renunciar als drets de propietat intel·lectual no resoldrà el problema de l’escassetat de subministraments i que cal centrar-se en les llicències, la transferència de coneixements i tecnologies i eliminar restriccions a l’exportació, elements que també apareixen en la moció de l’Eurocambra.

El text aprovat pel Parlament Europeu va sortir endavant amb el suport dels socialistes, verds/ALE i esquerra europea. En contra es van posicionar el Partit Popular Europeu, bona part dels ultraconservadors i la majoria dels liberals del Renew, inclosos els eurodiputats de Ciutadans mentre que els representants de Vox es van abstenir.

Barreres a l’exportació

La resolució aposta per «eliminar ràpidament les barreres a l’exportació» i demana a la UE que substitueixi el seu propi mecanisme d’autorització de les exportacions per obligacions de transparència. Els eurodiputats també tornen a reclamar als Estats Units i Regne Unit que «suprimeixin immediatament les seves prohibicions a l’exportació de vacunes i matèries primeres necessàries per a la producció de vacunes» i recorden que calen 11.000 milions de dosis per vacunar el 70% de la població mundial, tot i que fins ara només s’ha produït una petita part d’aquesta quantitat.

La gran majoria dels 1.600 milions de vacunes produïdes fins ara han anat a parar a països industrialitzats productors de vaccins, però només el 0,3% de les dosis s’han exportat als 29 països més pobres. D’aquí la importància, insisteixen els eurodiputats, de reforçar i accelerar la producció de vacunes. Per facilitar l’accés als vaccins als països pobres, l’Eurocambra considera clau el mecanisme de distribució COVAX, destinat als països de baixos o ingressos mitjans, i insta els Estats membres a fer contribucions a aquest.

La moció també es refereix als futurs acords de compra anticipada de vacunes que negociï la Comissió Europea en nom dels Vint-i-set. Els eurodiputats demanen que aquests acords siguin divulgatd en la seva totalitat.