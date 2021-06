Tot indica que Tomás Gimeno va matar les seves filles sense deixar cap rastre de sang. No hi ha sang d’Olivia i Anna a la llanxa, ni al cotxe, ni a la casa de Candelaria (Tenerife) on les va portar després de recollir-les de casa dels avis l’últim dia que les van veure vives, el passat 27 de maig. Però els investigadors de la Guàrdia Civil, que van escorcollar aquest domicili fins a cinc vegades, ajudats pels agents canins Junco i Bill, van trobar-hi diverses restes de medicaments.

Els envasos estaven a mitges, s’havien utilitzat moltes pastilles. Algunes eren calmants i altres, relaxants musculars. I estaven també a la vista, col·locats i oberts sobre una taula del menjador de la casa. Per això la Guàrdia Civil creu que aquell 27 de maig Tomás Gimeno va drogar les seves filles abans de matar-les, ficar-les en dos grans bosses, traslladar-les al seu cotxe fins al port Marina Tenerife, pujar-les a la seva llanxa i després llançar-les al mar.

Noranta minuts

Les nenes haurien arribat amb el seu pare a la casa cap a les vuit del vespre. L’home seguia vivint allà després que la seva dona i mare de les nenes decidís separar-se d’ell, l’estiu anterior. A dos quarts de deu, Tomás Gimeno va arribar sol al seu cotxe al port Marina Tenerife. Allà va carregar sis embalums a la seva llanxa. Dos d’ells eren les grans bosses. A les imatges de les càmeres de seguretat no es veu les seves filles en cap moment. El vigilant del port tampoc les va veure.

El cos de la filla gran, Olivia, de sis anys, va ser recuperat la tarda de dijous a més de mil metres de profunditat. Estava dins d’una de les bosses. Molt a prop estava l’altra, oberta i buida. Totes dues havien estat lligades a l’àncora de la llanxa de Tomás Gimeno. El cadàver de la nena va ser traslladat a l’Institut Anatòmic Forense, on se li practicarà l’autòpsia. S’espera que aquesta prova pugui determinar si la nena va ser drogada.

Cinta americana

Els investigadors i els experts a bord del vaixell Angeles Alvariño intenten trobar sota l’aigua el cos de la petita Anna, d’un any. I també el del seu pare i suposat assassí, Tomás Gimeno. A la llanxa, que va aparèixer a la deriva al matí següent, la Guàrdia Civil va recuperar també un rotlle usat de cinta americana, utilitzada per embalar o per lligar. Falta, a més, un cinturó de plom utilitzat per baixar ràpid a bussejar. Pesa uns vuit quilos i també era a la llanxa quan Gimeno va sortir a navegar per segona vegada aquella nit.

Dos mesos i una setmana abans de segrestar les seves filles, Tomás Gimeno havia tingut un accident el dia del Pare, mentre practicava motocròs al circuit de Güimar. Es va lesionar la clavícula i diverses costelles, de manera que tenia accés a aquests medicaments que va poder utilitzar per drogar les seves filles abans de matar-les.

La prova de l’empremta dactilar realitzada a l’Institut Anatòmic Forense va confirmar que el cos trobat a aigües de Tenerife és el d’Olivia Gimeno, segons van informar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC).

Recerca a 2.000 metres

El vaixell oceanogràfic Ángeles Alvariño va continuar ahir la recerca a la zona on va ser trobat el cadàver d’Olivia. El vaixell, dotat d’un sonar i un robot submarí, està de forma ininterrompuda rastrejant una zona que té una profunditat d’entre 1.000 i 2.000 metres i en principi continuarà aquests treballs fins al dilluns, tot i que, segons va avançar el delegat del Govern a Canàries, Anselmo Pestana, l’estada es podria allargar uns dies més en funció del que es pugui trobar.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va començar una compareixeça a Costa Rica assegurant que «la violència vicària és violència masclista, doblement salvatge i inhumana, ja que busca causar dolor no només a la dona sinó també als seus fills i les seves filles».