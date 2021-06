Juana Rivas va ingressar ahir al Centre d’Inserció Social (CIS) Matilde Cantos de Granada per a complir la condemna ferma a dos anys i mig de presó per no haver lliurat els seus fills al pare a l’estiu de 2017, segons va explicar el seu advocat, Carles Aránguez.

Rivas va admetre que «aquests són moments molt difícils. Mai en la meva vida hagués pensat que ens passaria alguna cosa així. Crec que principalment aquesta condemna és per als meus fills. Compliré amb una sentència que considero molt injusta, però que no desobeiré».

Un CIS és un lloc per al compliment de penes atenuades, quan s’arriba al tercer grau, no es presenta risc de mal comportament, fugida o violació de condemna o la junta de tractament de la presó estima que no és necessari l’ingrés en mòdul tancat sinó el seguiment per psicòlegs i orientadors socials. En aquests centres es compleix condemna generalment en règim obert, anant a dormir.

Rivas, que ha sol·licitat l’indult al Govern, està condemnada en ferm per haver romàs a l’estiu de 2017 un mes en parador desconegut al costat dels seus dos fills per no lliurar-los al pare, l’italià Francesco Arcuri, que el 2009 va ser condemnat per lesionar-la.