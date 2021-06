La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Güímar va emetre ahir un acte on va informar de la situació de la recerca sobre l’assassinat de les nenes Olivia i Anna per part del seu pare, Tomás Gimeno, a qui atribueix la preparació d’un pla per causar el major dolor possible a la mare de les menors, Beatriz Zimmermann, entre altres coses, mitjançant l’enfonsament dels seus cossos a una gran profunditat. El seu objectiu era que no fossin trobades mai i que la mare mantingués la incertesa sobre el parador de les petites i, fins i tot, tingués l’esperança que podien estar vivint en un altre lloc.

La jutgessa va dictar un acte el 2 de maig pel qual es va acordar una ordre internacional de detenció per un presumpte delicte de sostracció de menors. Quatre dies més tard es va declarar el secret de sumari sobre les actuacions, amb l’objectiu que aquestes es desenvolupessin amb la major eficàcia. El fet que dijous passat es localitzés el cadàver d’Olivia ha canviat la situació des del punt de vista de la gestió per part de l’Administració de Justícia. El cos estava dins d’una bossa d’esport, que va ser llançada a la mar amarrada a una àncora. A més, la bossa tenia llastos al seu interior per impedir que sortís a flotació.

L’aixecament del cadàver es va fer durant la tarda del dia 10 a les dependències de l’Institut de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. Després de les corresponents tasques d’identificació, l’Equip de Delictes contra les Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil va entregar al jutjat uns documents on es confirmava que les empremtes dactilars del cadàver es corresponien amb les d’Olivia Gimeno Zimmermann. A més, es va informar del lloc exacte on va aparèixer el cos.

Durant la jornada d’ahir, l’òrgan judicial que ha portat fins ara l’assumpte també va rebre l’informe preliminar de l’autòpsia. Els mèdics forenses van arribar a la conclusió que va ser una mort violenta, amb les característiques pròpies d’un homicidi. La causa immediata va ser compatible amb un edema agut de pulmó.

No obstant això, els forenses van prendre mostres per encarregar estudis químico-toxicològics, biològics i histopatològics per determinar la manera exacta com va morir Olivia. L’edema agut de pulmó és una «causa secundària», segons les fonts consultades. L’edema agut de pulmó pot estar relacionat amb una asfíxia o amb una ingesta de productes tòxics. Les proves encarregades permetran buidar els possibles dubtes sobre la forma com Tomás Gimeno va assassinar les seves dues filles a l’habitatge de la localitat d’Igueste de Candelaria.

Sobre la base de les dades que es coneixen per part dels agents de la Guàrdia Civil, Tomás Gimeno i Beatriz Zimmermann van mantenir una relació similar a la del matrimoni, fruit de la qual van néixer Olivia i Anna. La parella es va trencar fa aproximadament un any, la qual cosa va implicar el cessament de la convivència. Des de llavors, l’empresari va continuar vivint a la finca situada al Camí Cruz Colorada, a la localitat d’Igueste de Candelaria, mentre que Beatriz es va establir a Radazul, al municipi de Rosario. Encara que no existia una resolució judicial que determinés la custòdia de les menors, aquestes van quedar sota la tutela de fet de la mare, amb qui convivien.

Des de llavors, Tomy, com era conegut el pare en el seu entorn més pròxim, va mantenir cap a Beatriz, de manera constant, un tracte vexatori i denigrant. Diàriament, la dona rebia comentaris desqualificatius, ofensius i ultratjants, dirigits en particular a menysprear-la per haver refet la seva vida amb una nova parella, el ciutadà belga Eric Domb. En nombroses ocasions, Gimeno va manifestar a Zimmermann que no tolerava que aquest home compartís moments amb les seves filles.

Els investigadors de la Guàrdia Civil i l’autoritat judicial consideren que presumptament Tomás Gimeno va assassinar les seves filles dins del seu propi domicili. Després les va embolicar amb tovalloles i les va introduir a dins de bosses d’escombraries. I les bosses amb les nenes dins, llavors, van ser ficades dins de les bosses d’esport, que van ser transportades fins al maleter de l’Audi A3 de color blanc que tenia Gimeno.