Tot el PSOE mira avui cap al sud. A les primeres primàries amb urnes per elegir el candidat a la Junta d’Andalusia. Un procés inèdit que encara la seva recta final i que acaba aquest diumenge. Almenys, en primera ronda, perquè si cap dels tres candidats aconsegueix un 50% dels sufragis, hi haurà una segona volta el dia 20. Els pronòstics interns indiquen que guanyarà Juan Espadas, l’alcalde de Sevilla, encara que amb molt poc marge sobre la seva principal rival, Susana Díaz, la secretària general de la federació socialista més potent, mentre que el tercer aspirant, Luis Ángel Hierro, no té opcions.

Un triomf d’Espadas concediria a Pedro Sánchez les claus de la federació més poderosa, amb al voltant de 45.374 militants, i li atorgaria el control gairebé absolut del PSOE. Però si és Díaz la que s’imposa, la seva autoritat es veurà minvada: a una derrota electoral -el 4 de maig en les eleccions madrilenyes- l’hauria seguit un cataclisme orgànic, una bufetada de les bases socialistes.