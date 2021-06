Diversos manifestants a la concentració d'aquest diumenge a la plaça Colón de Madrid han expressat, en declaracions a l'ACN, que hi acudeixen perquè "estimen Espanya" i veuen "injust" i una "aberració" els indults. "Venim perquè estimem Espanya i Catalunya, una Espanya unida sempre i si no la defensem, ens la trenquen", ha afirmat la Maribel, que ha viatjat en autobús durant la nit des d'Alacant. La manifestant ha insistit que "no es pot deixar impune" els presos independentistes, "que han volgut trencar Espanya, han donat un cop d'Estat i han donat un disgust" als espanyols. En Julio, votant de Vox, ha afirmat que els indults són "una aberració" i ha exigit la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

El manifestant ha explicat que no només es manifesta contra els indults, sinó que també ho fa contra "la tirania i les actituds feixistes del socialisme espanyol". En Julio també ha criticat el president del PP, Pablo Casado, a qui ha acusat de ser "la mateixa escòria" que Sánchez. "La mateixa culpa té en Sánchez que el traïdor de Casado", ha opinat.

Una altra manifestant, madrilenya resident a Suïssa, la Balbina, ha afirmat que està "en contra dels indults a persones que no ho mereixen" i van en contra "d'una Espanya unida". "No és per ser d'un partit o d'un altre, és per estimar una Espanya unida", ha argumentat.

Manifestants han vingut de diversos punts d'Espanya, com un grup d'Almeria, que ha iniciat el viatge cap a Madrid a mitjanit. Un d'ells ha explicat que és "injust" que s'indulti a persones "que han donat un cop d'estat" i ha reclamat que la justícia "sigui igual per a tots".

Unes 25.000 persones

La Policia Nacional ha xifrat en 25.000 les persones concentrades a la plaça de Colón de Madrid , segons ha comunicat la delegació del govern espanyol. L'aforament del recinte s'ha tancat quan faltava mitja hora per les 12 del migdia, moment en què estava previst l'inici de l'acte però que s'ha retardat 60 minuts per problemes tècnics. La protesta, convocada per la plataforma Unió 78, ha comptat amb la presència dels líders del PP, Vox i Cs, que no repetiran la fotografia del 2018.

La plataforma Unión 78 va cridar el 28 de maig a reaccionar contra el "xantatge" d'uns indults que "no tenen altre propòsit que conservar la majoria parlamentària" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui acusa de "mantenir-se a la Moncloa a qualsevol preu".

"No pensem tolerar passivament la conversió del xantatge en un procediment polític normal, com passaria amb la concessió d'indults a colpistes condemnats que han manifestat la seva condició expressa de reincidir burlant expressament els informes contraris del Tribunal Suprem de la fiscalia de l'Estat", sosté la convocatòria.

L'organització ha demanat a tots els assistents que "observin curosament totes les mesures anticovid" és a dir que "respectin la distància social" i portin mascareta "en tot moment".

Compta amb el suport de personalitats com Andrés Trapiello, Félix Ovejero, Félix de Azúa i la periodista Elvira Roca. També l'exalcalde de La Coruña Francisco Vázquez, el cineasta Iñaki Arteta i els professors Carlos Martínez Gorriarán i Rogelio Alonso.