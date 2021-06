La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha considerat que és possible una solució al conflicte català de manera «democràtica i política en el marc d’aquest Estat» a través de l’amnistia i l’autodeterminació. En declaracions als mitjans a Barcelona, va defensar ahir que la solució ha de venir per la via política: «Això és en el que estem treballant, amb la taula de negociació i la voluntat de dialogar i de negociar». «Tot i així, el procés de diàleg i negociació també és bo per si mateix perquè deixa veure les contradiccions de Govern i de l’Estat», va afegir. Segons la seva opinió, aquestes contradiccions permetran l’independentisme guanyar legitimitat en l’àmbit català i internacional.

Sobre els indults que prepara el Govern per als líders independentistes, la portaveu d’ERC va mantenir que «si s’han de fer, que es facin i que es deixi de parlar», encara que va insistir que no seran «la solució de fons a un conflicte que s’ha volgut portar a la via repressiva». «No ens oposarem a aquesta acció que pot ajudar a superar el sofriment dels presos i les preses polítiques, dels seus familiars», va insistir, tot i que va remarcar la necessitat de l’amnistia per passar pàgina.

Així mateix, va advertir «a la dreta, l’extrema dreta i els sectors més retrògrads de el règim del 78» que els republicans persistiran en la seva aposta per l’autodeterminació i l’amnistia per molt que es manifestin a Barcelona ia Madrid, en referència a la protesta organitzada avui a Madrid amb el suport de PP, Vox i Ciutadans.