Batet durant la reunió amb Aragonès al Palau de la Generalitat, en el marc de la ronda de contactes del president amb els grups parlamentaris, segons ha informat el partit a través d'un comunicat. El president de JxCat a la cambra catalana, acompanyat de la portaveu del grup, Mònica Sales, també li ha recordat que l'acord de Govern estableix que si la taula de diàleg no té "resultats tangibles caldrà explorar totes les vies en els organismes de coordinació".

Per Batet, els "dos reptes de la legislatura" són “treballar incansablement per aconseguir la independència i gestionar amb solvència les necessitats de la ciutadania". Per aconseguir el primer, JxCat assegura que "només l’amnistia i l’exercici del dret a l’autodeterminació resoldran el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol". Pel que fa a la sortida amb èxit de la crisi econòmica i social, Batet li ha traslladat al president "la necessitat de garantir la recuperació econòmica i protegir l’estat del benestar", especialment en relació amb la gestió dels fons europeus.