El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’Estepa (Sevilla), en funcions de guàrdia, va acordar ahir l’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per a l’assassí confés de la jove Rocío Caíz. El detingut, que es va acollir al seu dret a no declarar, està sent investigat per un delicte d’assassinat amb traïdoria.

La jutge, que va aixecar el secret de sumari, va acordar també la prohibició de comunicar-se per qualsevol mitjà amb els pares i germanes de la víctima. Així mateix, va decretar la suspensió de la pàtria potestat del seu fill, de tal manera que se suspenen les visites i qualsevol altre dret inherent a aquesta condició, i va acordar atorgar la guàrdia i custòdia del menor als avis materns.

La jutge s’inhibirà a Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’Osuna, ja que en tractar-se d’una causa de violència de gènere s’ha de tramitar al partit judicial on residia la víctima.