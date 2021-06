El ple de Girona ha aprovat quasi per unanimitat el nou permís menstrual. L'Ajuntament, que és pioner a l'hora d'implantar-lo, permetrà que les "dones, homes trans i persones no binàries" que tinguin dolors durant la menstruació puguin agafar-se vuit hores al mes. Podran ser seguides o no, i es recuperaran al llarg del següent trimestre. L'equip de govern, Guanyem i el PSC han votat a favor del permís, si bé els dos grups de l'oposició han instat JxCat i ERC a seguir avançant per millorar en igualtat de gènere. Però amb Cs s'ha trencat la dinàmica de grup. El portaveu, Daniel Pamplona, s'ha abstingut. Sosté que el permís no té l'aval d'un informe jurídic i fins i tot el veu "un retrocés". L'altra regidora, Miriam Pujola, ha votat a favor.