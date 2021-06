El rei Felip VI signarà qualsevol decret que aprovi el Consell de Ministres, també el possible decret sobre els indults als presos independentistes, de la mateixa manera que ho fa sobre qualsevol altra qüestió. Així ho han apuntat aquest dilluns fonts de La Zarzuela a l'ACN, que recorden que la signatura dels decrets del govern espanyol s'inclou entre les seves atribucions com a cap de l'Estat. El monarca, apunten, "no fa una altra cosa que ser fidel a les seves funcions constitucionals", i la signatura dels decrets "és Constitució pura".

La resposta arriba en el marc de la polèmica oberta per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest diumenge –abans d'assistir a la manifestació de la plaça Colón i al costat del líder del PP, Pablo Casado- va acusar el govern espanyol de pretendre "fer còmplice" el rei Felip VI dels indults. "Que farà el rei d'Espanya a partir d'ara, signarà aquests indults?", va preguntar Ayuso a les portes de la seu del PP del carrer Génova de Madrid.

Les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid han generat malestar en el si del PP, fins al punt que Pablo Casado ha destinat part del seu discurs de presentació de la Convenció Nacional dels populars que ha fet aquest dilluns a aquesta qüestió. Casado ha destacat que la responsabilitat dels indults correspon "en exclusiva" a Pedro Sánchez i el seu govern, "com estableix el nostre sistema polític, una monarquia parlamentària exercida de forma impecable pel rei Felip VI com a cap de l'Estat".

"La societat espanyola té molt clar qui és qui del trist pacte dels indults, i ningú, tret que els promouen i els aplaudeixen, són responsables d'aquest acte profundament immoral i tràgicament equivocat", ha dit Casado, que ha insistit que "no hi ha més còmplices que ells en aquest acte que furta als espanyols la seva sobirania".