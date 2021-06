La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest dilluns que el rei Felip VI "per suposat que no és còmplice de res", en relació a la signatura dels indults del govern espanyol als polítics independentistes presos. Rectificant les paraules d'aquest diumenge on es preguntava si el monarca seria "còmplice" d'aquests indults, la presidenta madrilenya ha defensat la figura reial. "La meva preocupació és que aquesta decisió arribarà a la taula del cap de l'Estat, i el rei va ser la veu i l'esperança de tots els espanyols el 3 d'octubre; em fa mal el compromís en el que el sotmetran", ha argumentat.

"Tota la culpa, que consti, recau en el president del govern, que està deteriorant greument totes les institucions de l'Estat i la imatge internacional d'Espanya en benefici propi", ha afegit. "Això és el que vull denunciar, que es comprometi a tothom i es creï un perjudici gravíssim a la justícia; a més, això passarà amb nocturnitat i traïdoria enmig de l'estiu", ha conclòs.