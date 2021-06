Ione Belarra ja és la nova secretària general de Podem. La ministra de Drets Socials i Agenda 2030 va ser escollida per la militància per prendre les regnes de el partit després de la dimissió de Pablo Iglesias en un Vistalegre IV en què la participació va ser força escassa. Després d’un procés exprés de poc més d’un mes, el 88,7% dels afiliats que han participat en les votacions van decidir donar el comandament de la formació a Belarra, que ja va heretar d’Iglesias el ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

«Avui heu demostrat una cosa molt bonica i és que aquest projecte polític és molt fort, és valent i li queda moltíssim camí per recórrer per seguir canviant la història d’Espanya», va assegurar la nova líder de Podem davant més del miler de militants que es van reunir a l’amfiteatre Paco de Lucía d’Alcorcón. Acompanyada per tots els membres de la seva candidatura que han estat elegits per formar part del Consell Ciutadà Estatal -la cúpula-, Belarra va reivindicar que «el millor encara ha d’arribar».

Davant els aplaudiments dels congregats, Belarra va voler recordar a Iglesias: «Vull dedicar les meves primeres paraules a un company molt estimat, un militant que ens ha ensenyat que es podia aixecar una força des de baix». L’exvicepresident del Govern no va voler ser-hi present per evitar eclipsar els nous lideratges del partit.