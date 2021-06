L'expresident del Govern José Montilla ha demanat que els indults arribin al més aviat possible, però ha dit que "es tracta que es facin bé les coses" davant possibles recursos: "Que estiguin ben argumentats, perquè aquesta batalla no ha acabat". Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha recordat que no seria la primera vegada que els jutges tomben un indult. "Hi ha precedents, per això cal fer les coses el millor possible", ha argumentat Montilla, que aposta perquè tinguin "menys arguments possibles si en algun moment han d'analitzar l'indult". D'altra banda, ha admès que veu "sorprenent" que Isabel Díaz Ayuso hagi preguntat què farà el Rei davant els indults: "Demana que no compleixi la Constitució?".

"No entenc com Pablo Casado no ha desautoritzat Ayuso", ha admès l'expresident, que ha recordat que Felip VI haurà de "signar el que acordi el Consell de Ministres" i que "no té marge".

Montilla ha dit que la plaça de Colón estava diumenge "menys plena que altres vegades" i ha dit que els manifestants "representen una part de Madrid i d'Espanya, però petita, no és la més important". Sobre si indultar els presos passarà factura als socialistes, Montilla ha admès que "suposa un risc" però que en política "cal prendre riscos": "L'immobilisme no soluciona els problemes".

"No em crec això dels 3.000 represaliats"

Sobre la tornada a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont i altres exconsellers "a l'exili", Montilla ha dit que "per indultar una persona ha de ser jutjada i condemnada" i ha dit que "poden tornar quan vulguin" perquè no tenen prohibida l'entrada a l'Estat espanyol. "A mi em preocupa la gent que està a la presó", ha continuat Montilla, que ha dit que no es creu "això dels 3.000 represaliats".