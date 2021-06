Beatriz Zimmermann, mare de l’Anna i l’Olivia, les dues nenes de Tenerife d’1 i 6 anys que van ser segrestades i presumptament assassinada pel seu pare, Tomás Gimeno, en l’últim crim vicari que s’ha produït a Espanya, ha publicat una nova carta després de la troballa del cos de la més gran de les seves filles divendres passat 10 de juny. A la carta feta pública aquest diumenge dia 13, la mare de les petites agraeix el recolzament rebut diàriament durant les últimes setmanes i demana que la mort de les seves filles «no sigui en va».

La carta, acompanyada d’una altra imatge de l’Anna i l’Olivia, diu el següent:

«Amb tot el dolor de la meva ànima, els vull escriure una carta d’agraïment. A tots vostès que han estat a cors i pregàries amb vostès i amb mi acompanyant cada dia des que van desaparèixer, oferint tot l’amor i ajuda perquè tingués un final feliç. Desgraciadament no va ser així, patint en dolor l’acte més monstruós que una persona pot cometre: matar els seus propis i innocents fills. Desitjo que la mort de l’Anna i l’Olivia no hagi sigut en va. I que tot i que ara sentim l’odi més gran, desesperança i dolor, no sigui per portar més sofriment al món sinó el contrari. Que transcendeixi en amor per als nens en forma de protecció, educació i respecte. Gràcies a elles, molts pares miren ara els seus fills d’una altra manera i valoren molt més l’amor i els moments diaris de les coses simples. Aquell meravellós dia a dia que tant trobo a faltar. El que jo donaria per pentinar-los els cabells... Aquest simple acte ara mateix és el que més desitjaria... Gràcies a elles es coneix el significat de la violència vicària. Espero que les lleis es posin més dures protegint els nens. Ells no tenen perquè carregar amb aquesta motxilla, i si l’amor s’acaba el més important és el benestar dels fills. Si hi ha maltractament en els progenitors cal ser molt taxatius perquè els nens no poden estar creixent veient violència. Els nens són el futur i és molt important que creixin observant un ambient de respecte, pau, amor i tranquil·litat... Elles són ara dos àngels que han vingut al món ensenyant una gran lliçó a costa de la seva vida... I jo... sent la seva mare, lluitaré en contra d’aquestes injustícies i el benestar dels nens. Per elles i per tots els nens. L’Anna i l’Olivia estaven plenes d’amor, cada dia jo els deia a cada moment que les estimava moltíssim... A l’Olivia li deia: Oli tinc un problema, ella em responia; si mami, ja el sé... Que m’estimes massa. I ella somreia. Els nens són la nostra responsabilitat i com a mare em dol en l’ànima no poder haver-los salvat la vida. Tant de bo jo hagués estat en aquell moment al costat d’elles de la mà i morir juntes... Però això no va poder ser perquè el Tomás volia que patís buscant-les sense parar i de per vida. Aquesta va ser la raó per la qual deixar-me a mi amb vida... I per descomptat, el no quedar com l’assassí més gran de la història. Aquí la justícia va sortir a la llum. Gràcies a tota l’energia enviada en aquest cas tan esquinçador, gràcies a tot l’amor que van posar, va arribar el miracle de trobar l’Olivia. I que la veritat es conegués. Quan em van dir la notícia em va caure el món al damunt, i per molt dur que sigui almenys ara puc plorar la seva pèrdua i sentir-les al meu costat a cada moment; sentir-les quan em desperto, quan esmorzo, tot el dia, fins que em fico al llit... Hauria d’existir el dia nacional del NEN. Tots els 27 d’abril, per recordar que ells són, al costat de les persones grans, la nostra principal comesa de donar amor, recolzament i educació. No oblidar que depenen de nosaltres i que confien plenament en el nostre amor cap a ells. Tenim una responsabilitat... Desitjo que la mort de les nenes serveixi per crear més consciència sobre l’amor que entreguem als nostres fills, a valorar-lo i quan estem amb ells no tenir el cap en altres assumptes sinó en ells. Ens necessiten i ens adoren. L’Olivia i l’Anna, ara els angelets dels nens, demanen que els donin tot l’amor als seus fills, dedicació, respecte, i que se’ls inculquin valors per a un món millor. Elles hauran mort en cos, però la seva ànima està amb tots nosaltres per sempre, ajudant a tenir més consciència, amor i respecte per nosaltres. La gran majoria de les persones són éssers increïbles, ho han demostrat en aquest acte tan cruel amb la compassió i el dolor. Gràcies de tot cor;

Beatriz; mare de l’Olivia i l’Anna. Els angelets».